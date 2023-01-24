Расселением жильцов из аварийного дома занялись следователи

В аварийном и небезопасном для проживания доме на улице Хрулева,7 до сих пор живут люди, которым должны были предоставить новые квартиры. Ситуацию взяли на контроль городская прокуратура и Следком.

«В ходе мониторинга интернет-пространства в одном из телеграмм-каналов полуострова выявлено видео, в котором жители аварийного дома по улице Хрулева сообщают, что указанное строение было признано аварийным еще в 2020 году, однако по сей день здесь в восьми квартирах проживают семьи», – сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

Следователи проверят, есть ли в действиях должностных лиц преступная халатность. В свою очередь, в прокуратуре уточнили, что дом на улице Хрулева был построен в 1948 году, а в 2020 году его признали аварийным и подлежащим сносу.



В настоящее время расселение дома № 7 по ул. Хрулева предусмотрено Региональной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилого фонда на территории города Севастополя. Срок окончания исполнения программы установлен на 31 декабря 2026 года, сообщили в прокуратуре.

Ранее Нахимовский районный суд удовлетворил исковые заявления о признании права проживания в этом доме двух семьей из трех и четырех человек, которые не имели необходимых правоустанавливающих документов. Решения суда позволит жильцам получить новые квартиры взамен аварийных.

Также планируется проверить: осуществляется ли бесперебойного снабжение аварийного дома коммунальными ресурсами. Еще в 2021 году в СМИ сообщалось, что дом по адресу Хрулёва, 7 буквально рассыпается на части. Тогда в одной из квартир обвалился потолок, а в стенах постоянно образуются трещины. При этом из-за состояния строения, его не принимал на баланс ни один ЖЭК.



