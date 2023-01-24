Просят принести пряжу

Севастопольское отделение партии «Единая Россия» подключилось к Всероссийской акции «Тепло для героя», призванной поддержать российских военных — участников СВО. Женщины вяжут для них теплые носки и свитера.

Сейчас в акции принимают участие жители сел Первомайского и Орлиного, Ленинского района Севастополя, а также сотрудники и читатели библиотеки №16 в Инкермане. Недавно «Единая Россия» передала вязальщицам два килограмма шерстяной пряжи для носков.

Акция приурочена к Дню защитника Отечества и продлится до 20 февраля.

Вы такде можете помочь вязальщицам, если принесете шерстяную пряжу в партийный офис в будние дни с 9.00 до 17.00 по адресу: ул.Б.Морская, 4.