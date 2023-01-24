Приостановят движение автомобилей по Крымскому мосту

Крымский мост закроют для автотранспорта с 26 января с 00.00 до 12.00 из-за ремонтных работ. Ограничения на подходах к мосту будут введены уже накануне, 25 января, с 23.00.

«Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией», – сообщает Минтранс РФ в своем телеграм-канале.

В то же время в пресс-службе министерства сообщили, что с начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 24 января через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 70 954 пассажира, 53 361 единица автотранспорта и 5 941 железнодорожный вагон. Паромами, работающими на линии, выполнено 1714 рейсов.

Сейчас по проливу нет действующих штормовых предупреждений.