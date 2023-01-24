Помогут коллегам из Центральной Америки

Ученые севастопольского Института биологии южных морей РАН помогут коллегам в Никарагуа изучить последствия ураганов. В том числе, будут оценены экологические риски для страны.

Никарагуа находится в зоне ураганов, приходящих со стороны Карибского моря. Они приводят к разрушениям населенных пунктов и к катастрофическим последствиям для природной среды. Проведенные исследования можно будет использовать для управления природопользованием, а также для более эффективного развития сельского хозяйства и лесной промышленности, рассказал ТАСС директор Института биологии южных морей РАН, доктор географических наук Роман Горбунов.

По словам Р.Горбунова, ученых из Никарагуа также волнуют вопросы, связанные с экологическим мониторингом водных объектов, в том числе, из-за сильного загрязнения озер Манагуа и Никарагуа.

Ранее, 16 декабря 2022 года, в городе Манагуа состоялось подписание рамочного соглашения о сотрудничестве между Институтом биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН и Национальным автономным университетом Никарагуа (UNAN). По итогам этой встречи, севастопольские ученые рассказали, что у коллег из Никарагуа «высокий уровень и очень хорошие лаборатории».

«Никарагуанские коллеги очень заинтересованы в сотрудничестве с нами в части экологического мониторинга, выработки решений по восстановлению состояния водных экосистем, в том числе озёрных и речных. Они уже познакомили нас со своими проектами и направлениями исследований», – сообщал Р.Горбунов.