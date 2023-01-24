Озвучены первые итоги работы Социального фонда

Появление Социального фонда с января текущего года позволило снизить нагрузку на работодателей, так как уменьшилось количество отчетов. Об этом заявила управляющая отделением Социального фонда по городу Севастополю Елена Гайворонская.

Социальный фонд объединил Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Это не изменило ни порядок, ни правило предоставления госуслуг. Все выплаты производятся в те же даты, а люди могут обращаться со своими вопросами по привычным адресам.

«Вопрос объединения назревал уже давно, но чтобы это имело место быть, нужно было подвести законодательную базу. Для чего это нужно? Прежде всего, это удобней тем людям, которым раньше необходимо было обращаться в две организации. В частности, при назначении пенсии по инвалидности человек за начислением пенсии обращался в Пенсионный фонд, а за получением средств реабилитации — в фонд Социального страхования. Теперь ему нужно обратиться только в одну структуру», – рассказала Е.Гайворонская.

Для работодателей также больше не нужно отправлять два отчета — теперь форма отчетности единая и она упрощена. По словам управляющего Социальным фондом, есть хорошая новость и для людей, которые работали по трудовому договору. Раньше они не имели право на оплаченные больничные, а теперь ситуация изменится. Кроме того, новое учреждение будет заниматься всеми существующими федеральными выплатами на ребёнка. Их также было решено объединить в единое пособие на детей от 0 до 17 лет.

«Всего услуг более ста. На сегодняшний день многие услуги предоставляются в проактивном режиме. Назначение той или иной выплаты также будет проводиться в беззаявительном порядке. Да, мы пока в начале пути, да, пока таких выплат немного, но это наше будущее, мы движемся в этом направлении», – заявила Е. Гайворонская.

По всем вопросам можно звонить в Социальный фонд по номеру: +7 (800)-600-00- 00.