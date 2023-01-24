Ответственность за горячее питание в севастопольских школах нести никто не хочет

Соглашение по межведомственному взаимодействию между севастопольскими департаментами здравоохранения, образования и Роспотребнадзором для обеспечения качественного питания школьников и составления типового меню до сих пор не заключено.

Об этом 24 января на пресс-конференции сообщила председатель постоянного комитета Законодательного Собрания по образованию, науке, культуре и спорту Елена Глотова.

По ее словам, несколько лет назад был принят важный закон, но из документа не совсем понятно, кто должен организовывать эту работу. В школах ответственность за организацию питания несет руководитель. Но в штатном расписании школ нет должностей «организатор питания», «диетсестра», «медицинский работник».

Возникает вопрос, кто должен нести ответственность за организацию горячего питания в общеобразовательных учреждениях? Кто должен составлять и утверждать школьное меню для детей, а также для детей с особенностями питания?

— Ранее типовое меню утверждалось Роспотребнадзором, но с некоторых пор он снял с себя эту ответственность. Теперь она целиком лежит на руководителе образовательной организации, который по сути не имеет должной квалификации и знаний для такой работы, — объяснила депутат.

В связи с этим, комитет по образованию под руководством Е.Глотовой обратился в правительство Севастополя с просьбой рассмотреть возможность заключения соглашения по межведомственному взаимодействию между департаментами здравоохранения, образования и Роспотребнадзором для обеспечения качественного питания школьников и составления соответствующего меню.

Тем не менее, департамент здравоохранения готов только консультировать по поводу лечебного питания детей, но дистанцировался от непосредственного составления школьного меню. Роспотребнадзор также готов только к консультациям и экспертному анализу.

— На сегодняшний день соглашение не заключено. Несмотря на это, департамент образования в конце года направил в Роспотребнадзор и депздрав типовые проекты меню школьников на соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и согласование, — доложила Е.Глотова.

Кроме того, она сообщила, что 23 января при комитете по просвещению Госдумы РФ состоялся круглый стол, который как раз был посвящен вопросам школьного питания.

— Оказывается, согласование с Роспотребнадзором — это проблема только нашего региона. Почему-то во всех регионах это согласование проходит в рабочем порядке, — удивлена Е.Глотова. Она выразила надежду, что Роспотребнадзор в дальнейшем будет тесно сотрудничать с комитетом и департаментами и согласовывать меню в штатном режиме.

По данным департамента образования, в 2022 году в общеобразовательных учреждениях Севастополя бесплатное питание получили 25 858 школьников.

С 1 сентября 2020 года завтрак в школе для учеников 1-4-х классов в первую смену, либо обед для обучающихся начальных классов во вторую смену стал бесплатным.

С тех пор прошло более двух лет, но в Севастополе до сих пор ряд вопросов так и остались неурегулированными.