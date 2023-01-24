Обсудили строительство КОС «Южные», БСМП и других объектов

Разговор о строительстве этих и других объектов состоялся 24 января в Москве в ходе встречи заместителя председателя Правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным и губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Об этом сообщил М.Развожаев в своем телеграм-канале.

Речь шла об выполнении госпрограммы развития Крыма и Севастополя в 2022 году и о планах на текущий год.

«Освоение программы — 94%, кассовый расход составил почти 26 млрд рублей. Это на 8 млрд больше, чем в прошлом году и самый высокий показатель за все годы освоения госпрограммы», – отчитался М.Развожаев.

Он также написал, что в городе завершено строительство 16 социальных объектов, а еще 10 находятся в высокой степени готовности.

«Все работы должны быть завершены в первом квартале этого года», – заверил М.Развожаев.