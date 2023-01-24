Обезвредили более 26 тысяч боеприпасов в ЛНР

В миссии участвовали 23 сотрудника ГУ МЧС России по Севастополю. Трое из них по результатам деятельности награждены медалями МЧС Луганской Народной Республики «За взаимодействие и сотрудничество», рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Севастополю.

«Запомнился эпизод с обследованием котельной: старший мастер со слезами на глазах просила осмотреть сами котлы объекта, опасаясь, что ВСУ, отступая, оставили внутри них взрывоопасные предметы, чтобы вызвать подрыв при пуске котельной. Конечно, мы откликнулись на эту просьбу. И, конечно, нашли то, что искали! Причем предметы стояли с расчётом на неизвлекаемость. Но мы провели необходимые расчёты, избрали нужный подход и смогли их извлечь, а потом и уничтожить. Котельная начала работу без происшествий», – поделился впечатлениями от работы начальник Специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю Николай Тисельский.

По словам пиротехников, в ЛНР руины домов и россыпи боеприпасов современного образца. Специфику работы со многими боеприпасами приходилось осваивать тут же, добывая информацию буквально по крупицам из открытых источников и подбирая на оставленных позициях неприятеля схемы и инструкции.

«Если раньше устройство боеприпасов было больше механическим, то сейчас это зачастую электроника, аккумуляторы, пьезодатчики. Подход неприятеля изощрённый: то и дело встречаешь нестандартно установленные мины, бывает, что ставят гранаты под мины, используют хитрые растяжки с крючками на деревьях и так далее. Когда на газонах, вокруг рынков ставят мины. Это все на кого рассчитано? Военные будут базироваться на этих объектах? Никогда! Все это направлено на мирных граждан», – рассказал лейтенант внутренней службы Антон Чудаков.

В ЛНР севастопольские пиротехники пробыли всю осень и декабрь 2022 года. За это время вместе с сотрудниками Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» они обследовали свыше 186 га территории.