Не все дети участников СВО получают бесплатное питание

В Севастополе возникли проблемы с бесплатным питанием детей участников СВО, сообщила председатель постоянного комитета по образованию, науке, культуре и спорту Законодательного собрания Елена Глотова.

Это касается недавно принятого закона о социальной поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.

В соответствии с региональным законом, дети участников СВО должны получать льготу — бесплатное питание в школе. Тем не менее в комитет поступают обращения от матерей, которые сигнализируют, что в семьях участников СВО дети могут быть родными и могут быть приемными: пасынки, падчерицы — дети неусыновленные участником СВО.

— Если эти дети учатся в одной школе, то представляете ситуацию: один ребенок питается бесплатно, а второй — нет. Ситуация не совсем корректная, – объяснила Е.Глотова.

Кроме того, дети, которые не являются юридически детьми участника СВО, могут быть иждивенцами: например, в случае, если мать не получает алименты на своего ребенка.

По словам Е.Глотовой для разрешения возникшей проблемы, члены комитета по образованию, которым она руководит, с этим вопросом обратились в правительство Севастополя.

— Над этим сейчас работают и, возможно, вопрос будет разрешен, — заявила депутат.