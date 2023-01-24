На льготные поездки студентов нужны большие деньги

На финансирование льгот на проезд в общественном транспорте четырем сотеям студентов высших учебных заведений Севастополя, проживающим в пригородных населенных пунктах, необходимо 17 млн рублей.

Об этом 24 января на пресс-конференции сообщила председатель постоянного комитета по образованию, науке, культуре и спорту Законодательного собрания Елена Глотова.

Она рассказала, что жители пригорода неоднократно обращались в Законодательное собрание с жалобами на стоимость проезда. Так, цена билета за поездку из поселка Кача в город до недавнего повышения составляла 120 рублей, в село Передовое — 104 рубля, в село Верхнесадовое — 75 рублей.

— Понятно, что такую сумму семья, которая проживает в сельской местности, на своего студента выделяет с большим трудом. Поэтому и возникло предложение о льготах для обучающихся в высших учебных заведениях, — отметила Е.Глотова.

Данный вопрос обсуждался с молодежным парламентом и департаментом транспорта Севастополя.

— Департамент транспорта посчитал требуемый объем финансирования. Выяснилось, что на льготные поездки студентов из пригорода необходимо 17 млн рублей. Поэтому на сегодняшний день все дело — в деньгах. Решение за правительством, — уточнила депутат.