Больница имени Даши Севастопольской открылась после капремонта

После продолжительного ремонта больницу на Надеждинцев,15 «загрузили»: официально здание было сдано в эксплуатацию в конце 2022 года, но запущено в эксплуатацию совсем недавно.

Понадобилось время, чтобы расставить мебель и перевести персонал.

60 лет без ремонта

Здание больницы построено в 1961 году, с того самого времени капремонта не было.

По словам главного врача Первой горбольницы, к которой относится и данное лечебное учреждение, Андрея Коситченкова, строители практически разобрали здание и собрали его заново.

В процессе ремонта поменяли кровлю, отремонтировали фасад и заменили все коммуникации.

Прежде это была больница так называемого коридорного типа, что называется, с удобствами «на этаже». Сейчас палаты перепланировали и устроили по блочному принципу: на каждые две — свой санузел и душевая. Отдельно организованы санузлы для маломобильных пациентов. Доступность улучшилась и за счет замены лифта, который до ремонта, работал далеко не всегда. Собственно, и на входе в здание теперь установили удобные пандусы и поручни.

По мнению А.Коситченкова, сейчас это самое удобное здание, находящееся в структуре Первой городской больницы.

Всего в больнице развернуто 90 коек: на первом этаже расположилось неврологическое отделение на 30 коек, на втором – терапевтическое на 35 коек, на третьем – ревматологическое на 25 коек, плюс еще пять коек дневного стационара. Во всех трех отделениях помощь по профильным заболеваниям оказывается всем жителям города, при приоритете ветеранов и заслуженных севастопольцев.

– Больница сейчас представляет собой маленький лечебный комплекс, оснащенный рентген-аппаратом, УЗИ, КТ. Эта больница не предусматривает наличия высокотехнологичного оборудования, но все необходимое для оказания профильной медпомощи здесь есть, – рассказал главврач.

По его словам, основной костяк медработников подразделения удалось сохранить, есть молодые врачи, например, заведующая неврологическим отделением.

Комфорт, как фактор лечения

Для осмотра отремонтированного здания журналистам предложили ревматологическое отделение.

Его заведующая Ольга Полозова отметила, что повысившийся бытовой уровень положительно влияет на лечебный процесс. И медикам сейчас работать комфортно, поскольку помимо стен, изменилась освещенность, цветность и сами условия работы.

Ее поддержала заместитель главного врача — руководитель филиала Алла Стойкова.

По ее мнению, немаловажно, что в палатах появилась новая мебель, в частности функциональные кровати, о которых в былые времена можно было только мечтать.

И наполняемость палат уменьшилась вдвое, в каждой вместо прежних восьми пациентов – по три-четыре. Есть комнаты для сотрудников, светлые просторные ординаторские, рассчитанные на двух врачей.

В момент посещения врач-ревматолог дневного стационара Ирина Пеганская как раз занималась заполнением электронных карт своих пациентов, назначением лечения, прослеживанием динамики заболевания.

Она рассказала, что в Севастополе работает уже два года, при общем врачебном стаже – 23 года.

Нравится почти все

Так оценил сделанный ремонт пациент ревматологического отделения Валерий Макеев. Объяснио, что лечился в этой больнице и раньше – разница очевидна. В целом, все хорошо: есть горячая вода, при желании, можно принять душ, верхнюю одежду можно оставлять в коридоре бокса.

– Все чисто, мебель новая, пока даже тараканов нет. Не хватает разве что полочки и зеркала в душевой, – поделился В.Макеев.

Как оказалось, полочки и зеркала уже заказаны, так что палаты будут доукомплектованы.

Впрочем, даже сам А.Коситченков не скрывает, что при всех явных плюсах проведенного ремонта, строительные недоделки есть. Их будут устранять. Обратила на себя внимание проржавевшая пожарная лестница, металлические двери, также почему-то подернутые ржавчиной.

– Они бы им лучше показали неубранный строительный мусор... – было начала возмущаться одна из вышедших покурить медсестер. Но тут же осеклась, увидев чуть поодаль телевизионный микрофон.