Замминистра обороны проверил ход строительства новых объектов в Севастополе

Заместитель министра обороны Тимур Иванов в сопровождении губернатора Севастополя Михаила Развожаеа проверили ход строительства и реконструкции историко-археологического парка «Херсонес Таврический», нового госпиталя и второй очереди кадетского корпуса СК.

В Херсовнесе в настоящее время строительство развернуто на территории 30 гектаров. Среди возводимых объектов – Детский художественно-эстетический центр, создание которого в настоящее время завершается, а также Детский центр, который называют филиалом Артека.

В перспективе на той же территории планируется построить несколько музеев, в том числе Античности, Византии и Христианства.

Строительство историко-археологического парка «Херсонес Таврический» ведется по поручению Президента РФ, при финансовой и организационной поддержке фонда «Моя история».

Еще одним объектом инспектирования стал Севастопольский кадетский корпус Следственного комитета на ул.Горпищенко. В настоящее время там ведутся работы второй очереди, включающие физкультурно-оздоровительный корпус, в котором разместятся класс хореографии, актовый, спортивный и тренажерный залы, электронный тир, библиотека, кабинеты преподавателей дополнительного образования. На прилегающей территории также планируется оборудовать беговую дорожку и несколько площадок для сдачи спортивных нормативов.

И это еще не все: военные строители уже приступили к строительстуву нового военного госпиталя на 150 койко-мест. Госпиталь строится на площади 8,5 га, что называется, с нуля. В его состов войдет современный лечебно-диагностический корпус, инфекционное отделение, станция переливания крови и кислородная станция.

В настоящее время уже ведутся работы по устройству фундаментов, заливке монолитных конструкций под корпуса нового госпиталя. На объекте задействованы 300 человек и более 30 единиц специальной техники.

Военные планируют сдать медицинский комплекс "под ключ" и оснащен самым современным оборудованием и медтехникой, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.