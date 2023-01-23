В Белогорском районе выявили бруцеллез

В Крыму и Севастополе бруцеллезом от коров заразились 9 человек.

В связи с выявлением бруцеллеза у крупного рогатого скота в фермерских хозяйствах в Белогорском районе Крыма, Роспотребнадзором было начато расследование.

По его результатам определен круг лиц, имеющих риск заражения бруцеллезом, а также установлены предприятия, куда отправлялось молоко и мясо.

«Это завезённые животные. В Крыму 20 лет не было бруцеллеза, и они не могли заразиться ниоткуда здесь. Коров в Крым привезли. Заразилось несколько людей, этим занимается Роспотребнадзор. Погибших среди людей нет. Два очага в Белогорском районе — соседние фермерские хозяйства – локализованы», – сообщил председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов.

По его словам, первый случай бруцеллеза был выявлен у фермера одного из хозяйств 12 декабря. Все выявленные 130 заболевших животных были уничтожены. Аналогичные меры приняли в соседнем хозяйстве.

«Всего по очагу, не только в этом фермерском хозяйстве, а и с учётом того, что сырьё поставлялось на предприятие. Мы обследовали всех лиц, которые могли иметь риск заражения. Всего у нас по Крыму и Севастополю выявлено 9 человек», — уточнила начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Светлана Листопад.