Появится мемориал участникам Русской весны и СВО

Недалеко от поворота на село Первомайское появится памятник участникам Русской весны и специальной военной операции. В настоящее время завершены работы по благоустройству площадки для будущего мемориала.

Место выбрано неслучайно – в 2014 году здесь был организован один из первых блокпостов в Севастополе. Эскиз мемориала уже готов, памятник будет изготавливаться в трех местах: Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, сообщили в правительстве Севастополя.

«К работам по оборудованию площадки мы приступили около полугода назад. Открыть памятник планируем к десятилетию событий – в 2024 году. Мемориал будет состоять из трех фигур, символизирующих блокпост 2014 года, добровольцев, участвующих в СВО, и самооборону, которая в любой момент становится на стражу города», – рассказал председатель организации «Блокпост Севастополь» Иван Крыжанивский.