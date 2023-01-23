Установят контейнеры для раздельного сбора мусора

В Севастополе планируют установить контейнеры для раздельного сбора мусора. Об этом в своем телеграм-канале 23 января сообщил заместитель губернатора Севастополя Евгений Горлов.

«В феврале 2023 года региональный оператор по обращению с отходами установит специальные контейнеры для накопления полезных фракций на 27 контейнерных площадках в разных районах города. Они будут установлены в дополнение к контейнерам для сбора твердых коммунальных отходов», – написал Е.Горлов.

По его информации, контейнеры для раздельного накопления мусора будут отличаться от стандартных по цвету. Кроме того, на контейнеры будут нанесены текстовые и графические обозначения, с указанием видов и групп накапливаемых отходов.

Речь идет о вторсырье: макулатуре (бумага, картон), пластике (бутылочная упаковка), стекле, металле.

Вывозить такие отходы с контейнерных площадок будут осуществлять спецтранспортом в соответствии с требованиями СанПиН, согласно графику.

Обработку вторсырья планируют производить на мусоросортировочном комплексе, расположенном на территории полигона ТКО «Первомайская балка», с последующей отправкой отсортированных отходов на профильные предприятия.

Оговаривается, что не подлежащие переработке отходы будут вывозить, как обычный мусор.