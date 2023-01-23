Строительство трассы из Джанкоя в Ростов-на-Дону намерены начать в 2023 году

Автомагистраль Джанкой – Ростов-на-Дону, которая пройдет по новым регионам РФ, а по качеству и эксплуатационным характеристикам не будет уступать крымской трассе «Таврида», намерены начать строить в 2023 году, сообщил ТАСС врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Это будет не продление трассы „Таврида“, а постройка новой автомагистрали Джанкой – Ростов-на-Дону, такой же по качеству и эксплуатационным характеристикам. Другое дело, что от Джанкоя будет идти ветка, соединяющая новый автобан с „Тавридой“. Сейчас идут проектно-изыскательские работы, так что строительство может начаться уже в 2023 году», — сказал В.Сальдо.

Он добавил, что «новая трасса на карте будет выглядеть не кольцом, а, скорее, полукольцом, опоясывающим Азовское море с запада и севера». «Мы говорим именно о строительстве этого пути. Однако с учетом „Тавриды“ получится, что автомагистраль аналогичного качества будет простираться до Керчи. Чтобы, как вы говорите, закольцевать трассу, нужно достроить еще участок Ростов-на-Дону — Тамань, а это 445 километров пути. Дороги там хорошие, особенно часть, проходящая по автотрассе Ростов – Краснодар. Но именно о планах перестройки этого участка по стандартам „Тавриды“ я пока не слышал», — отметил В.Сальдо.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в декабре сообщал, что президент России Владимир Путин поддержал проект строительства четырехполосной трассы Симферополь – Ростов-на-Дону, которая позволит снизить нагрузку с Крымского моста. Трасса позволит пропускать более 30 тысяч автомобилей в сутки.

В январе председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко сообщил, что реконструкция дороги от Ростовской области в Крым по новым регионам через Мариуполь и Мелитополь ведется госкомпанией «Автодор».