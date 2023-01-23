Следователи выясняют, кому продали заразное молоко

Расследуется уголовное дело по факту обнаружения в продукции фермерского хозяйства Белогорского района бруцеллеза, от которой заразились люди.

Установлено, что индивидуальный предприниматель — владелец крестьянско-фермерского хозяйства Белогорского района до декабря 2022 года осуществлял деятельность по разведению крупного рогатого скота, производству, хранению и сбыту сырой молочной продукции.

Результаты исследований, проведенных республиканской ветеринарной лабораторией, в отобранных пробах молока и сыворотке обнаружили в крови у животных, содержащихся в этом КФХ, бруцеллез. Таким образом, продукция, поставляемая на рынок индивидуальным предпринимателем, не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья.

В настоящее время сотрудниками Белогорского межрайонного следственного отдела во взаимодействии с контролирующими службами устанавливаются все обстоятельства произошедшего, точки сбыта зараженного товара, период его поставок, а также граждане, пострадавшие от указанной инфекции, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.

Уголовное дело возбуждено и расследуется по факту производства и сбыта товара, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст. 238 УК РФ).