Проездные билеты на общественный транспорт подорожают с 1 февраля

С 1 февраля 2023 года в Севастополе стоимость месячных проездных билетов меняется в сторону увеличения, сообщается на официальном сайте ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова».

Теперь для пассажирских поездок двумя видами транспорта (троллейбус-автобус, троллейбус-катер (паром) или автобус – катер (паром) стоимость проездного билета составит 410 рублей для школьников и 810 рублей для студентов.

За общегражданский билет придется заплатить 1470 рублей.

Для пассажирских поездок наземным и морским транспортом (автобусами, троллейбусами, катерами, паромом) стоимость проездных билетов составит 660 рублей для школьников и 1320 — для студентов. Гражданский месячный проездной билет теперь обойдется в 2330 рублей.

Для записи (продления) проездных билетов необходимо обратиться в кассу диспетчерского пункта ГУП «Севэлектроавтотранс им.А.С. Круподерова» на остановке «5-й километр Балаклавского шоссе» в будние дни с 7.00 до 19.00, в выходные – с 10.00 до 16.00.

Другие варианты – в кассу причала №146 на площади Нахимова с 8.00 до 16.45 (перерыв с 11.00 до 12.00) или в кассу на площади 300-летия Российского флота с 8.00 дол 16.45 (перерыв с 11.00 до 12.00).

С 2021 года в Севастополе для пассажиров общественного транспорта действуют три вида проездных билетов: школьный, студенческий и общегражданский. Тогда была введена следующая стоимость проездных билетов: для школьников – от 340 до 550 рублей, для студентов – от 680 до 1100 рублей, для всех граждан – от 1200 до 1940 рублей.

Так как стоимость проезда всеми видами общественного транспорта с 23 января 2023 года вырасла на 4 рубля за одну поездку, соответственно увеличивается и стоимость проездных билетов.