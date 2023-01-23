Победителями Фонда президентских грантов стали 26 севастопольских НКО
Подведены итоги первого конкурса Фонда президентских грантов 2023 года. Победителями стали 26 севастопольских некоммерческих общественных организаций (НКО), вместе они получат более 68 миллионов рублей.
По 9 миллионов и больше
Общественная организация «Мы – севастопольцы» получит более 9 миллионов рублей на реализацию проекта «Иди и смотри».
Деньги пойдут на создание интерактивной мультимедийной выставочной экспозиции под открытым небом, посвященной героической обороне и освобождению Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, приуроченной к 80-летию освобождения города.
НКО «Духовно-просветительский центр Святого Великого князя Владимира» потратит 9,4 млн рублей на сбор и доставку гуманитарной помощи в ДНР и ЛНР. Гуманитарным центром Крымской митрополии руководит священник протоиерей Димитрий Кротков. С 2014 года активисты совершили более 30 поездок с гуманитарной помощью в города ДНР и ЛНР и доставили нуждающимся более 150 тонн гуманитарной помощи.
Еще 9 млн рублей получит объединение инвалидов с детства и членов их семей «Дом Солнца» на реализацию проекта по отработке методик для организации полноценной жизни лиц с ментальной инвалидностью в условиях постоянного сопровождаемого проживания.
От двух до пяти
Общественная организация «Сильнейшая в мире нация» получила 5,46 млн рублей на поддержание и укрепление статуса России, как великой спортивной державы. За эти деньги общественники будут популяризировать патриотизм и здоровый образ жизни среди детей, подростков и молодежи.
Севастопольская организация родителей детей-инвалидов «Особые дети» оказывает услуги по сопровождению семей, воспитывающих детей с ментальными, двигательными и генетическими нарушениями развития начиная с 2014 года. На реализацию программы "Зубная фея" и "Стрижка с улыбкой", которая поможет детям адаптироваться при посещении стоматолога и парикмахера, общественники получат 4 млн рублей.
Проект «Честь и верность. Адмирал М.П.Лазарев» центра духовно-патриотического просвещения им.Адмирала флота П.С.Нахимова выиграл 2,8 млн рублей. Проект направлен на вовлечение детей, подростков и молодежи в интерактивный познавательный процесс изучения героического прошлого Севастополя и России.
Совет отцов Севастополя за 2,7 млн рублей откроет ресурсный "Папа-центр Севастополь". Основная идея проекта состоит в создании многофункционального центра, оборудованного для оказания всесторонней помощи семьям с несовершеннолетними детьми в тяжелой жизненной ситуации по принципу "одного окна".
Спортивный клуб «Юнармейцы Севастополя» на подготовку и проведение турнира по настольной военно-исторической игре «Места исторических побед» получат 2,6 млн рублей. Основной целью проекта является повышение уровня грамотности и заинтересованности молодёжи в вопросах изучения истории Великой Отечественной войны путем вовлечения в создание и разработку ландшафтных макетов мест военных сражений на территории Крыма и Севастополя.
Центр социальной реабилитации «Родник» на проект «Особенное детство» выиграл 2,5 млн рублей. Проект предусматривает проведение регулярных бесплатных индивидуальных и групповых семейных занятий по социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, подготовке их к участию в конкурсах, мастер-классах, музыкальных занятиях.
Проект «Внимание, непоседы!» организации многодетных семей «Нас много» получил 2,4 млн рублей на оказание помощи детям с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, а также на психодиагностическую, психокоррекционную, психолого-педагогическую и информационную помощь.
Общественная организация «Наш Севастополь» получит 2,4 млн рублей на реализацию проекта «Дарю вам мой город». Проект поможет людям в возрасте 55+ социализироваться в современном обществе через проведение познавательных прогулок по городу. Участники проекта научатся вести тематическую группу в соцсетях, делать фото, видео, писать посты о Севастополе и окрестностях.
Общественники из организации «Севпарки» на интеграцию усадеб хоры Херсонеса в городскую среду получили 2 миллиона рублей. Деньги пойдут на проведение джазового фестиваля на античной усадьбе №25; ремонт и содержание созданных ранее объектов, субботники, экскурсии по хоре Херсонеса.
Примерно два миллиона рублей выиграла общественная организация «Севастопольский городской совет женщин» на реализацию проекта «Маленькие герои большой страны». Идея проекта заключается в создании детьми 6-12 лет настольной игры с элементами виртуальной реальности, посвященной их сверстникам, детям-героям, совершившим подвиги на благо нашей Родины.
От одного до двух
От одного до двух миллионов рублей получили пять некоммерческих организаций.
«Школа будущих командиров» за 1,6 млн рублей воплотит в жизнь образовательный проект "Символы государства – сквозь века". Участники отправятся в морское путешествие Севастополь-Артек-Феодосия-Керчь-Севастополь. В каждом пункте захода ребята будут разворачивать 14-метровый флаг Российской Федерации.
Совместный проект «Эстафета добра и мастерства» ремесленной палаты Севастополя и регионального центра "Молоды душой" получил 1,3 млн рублей на вовлечение людей старшего поколения в активную социальную и творческую жизнь города, волонтерскую деятельность, на восстановление института наставничества.
Центр социально-культурных инициатив «Вектор добра» на обучение созданию видеоконтента и участие в съемках мини-сериала о выдающихся личностях севастопольского региона получилл 1,25 млн рублей.
Культурный центр «Русский дом» выиграл грант в 1 миллион рублей на реализацию мероприятий патриотического воспитания и просвещения "Севастополь – потомки героев!"
Некоммерческая организация по возрождению и сохранению ремесел и народных промыслов «Живая Русь» за один миллион рублей реализует пилотный просветительский проект для школьников по укреплению дружбы и единства народов, населяющих наш регион.
Меньше миллиона
Восемь общественных организаций получили гранты менее одно миллиона.
Среди них центр предпринимателей малого и среднего бизнеса, выигравший грант в 877 тыс рублей, общественная организация по защите и восстановлению окружающей среды «Экопрайд» (854 тыс рублей), НКО малого и среднего предпринимательства «Новая формация» (578 тыс рублей), спортивный военно-патриотический клуб армейского рукопашного боя «Победа» (568 тыс рублей), севастопольский центр физического развития и спорта (499 тыс рублей), Севастопольская федерация спортивной борьбы — 499 (тыс рублей), боксерский клуб «Фиолент» (435 тыс рублей), центр инклюзивной культуры (374 тысячи рублей).