Оштрафовали за негативный комментарий в социальной сети

Жительницу Севастополя оштрафовали за экстремизм. Она разместила в социальной сети комментарий, «направленный на возбуждение ненависти и вражды».

«В октябре 2022 года женщина 1987 года рождения на стене открытой группы в социальной сети «ВКонтакте» разместила комментарий, в котором содержалось негативное высказывание в отношении группы лиц, объединенных по признаку происхождения и территории проживания, направленный на возбуждение ненависти и вражды», — сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Информация в прокуратуру поступила от Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю. В отношении женщины было возбуждено административное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Дело рассматривалось в Нахимовском районном суде, который вынес решение о штрафе в размере 10 тысяч рублей.