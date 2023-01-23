Новорожденным будут делать расширенный скрининг

Всем новорожденным в Севастополе теперь делают расширенный скрининг. Это позволит выявлять генетические заболевания на ранней стадии и начинать лечение.

Как написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в соцсетях, если раньше новорожденных проверяли на пять генетических заболеваний, то теперь их число увеличилось до 38.

С начала года эту процедуру уже прошли 150 новорожденных. Скрининг делается на базе севастопольского роддома №2.

Анализы отправляют в один из 10 межрегиональных центров, где установлено необходимое оборудование. Образцы из Севастополя исследуют в Краснодаре, а положительные результаты будут перепроверять в медико-генетическом центре им.Бочкова в Москве.

Известно, что в скрининг вошло тестирование первичного иммунодефицитного состояния новорожденного и спинально-мышечная атрофия.

«Многие из генетических патологий внешне никак не проявляются, тем более в раннем возрасте. Скрининг позволит начинать лечение рано, еще до того, как болезнь нанесет серьезный урон организму", – отметил М.Развожаев.

По его мнению, это очень большой и важный проект, поскольку выявленное в первые дни жизни генетическое заболевание позволяет начать лечение незамедлительно, что дает возможность в последующем избежать инвалидности.

Скрининг — это система первичного обследования групп клинически бессимптомных лиц с целью выявления случаев заболевания.