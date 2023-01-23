На фасаде библиотеки нарисовали книгу, подсолнух и птичку

Фасад библиотеки №2, что расположена на перекрестке улиц Генерала Петрова и Частника, разрисовали.

Изначально на двух стенах одноэтажного здания хотели разместить патриотический мурал, для чего в Центральной библиотеке им.Л.Н.Толстого даже объявили конкурс на лучший эскиз будущего настенного рисунка.

Конкурс проводили для молодежи в рамках проекта «Третий.Шестой.Девятый...», с целью «обратить внимание молодежи, общества на необходимость гуманного, уважительного отношения к человеку, миру, на недопустимость, чудовищность жестокости и фашизма».

При этом отсыл делался к мрачному военному прошлому этого района, где, по информации методиста библиотеки, в годы войны располагалось гестапо (государственная тайная полиция в нацистской Германии), в застенках которой расстреливали каждого третьего. Отсюда, дескать, и название проекта «Третий. Шестой. Девятый...»).

Правда, в процессе изучения вопроса выяснилось, что гестапо в Севастополе вообще не было, в по улице Частника, но в другом доме, в годы немецкой оккупации располагалась служба безопасности (SD).

Но это так, к слову. Как декларировалось изначально, мурал должен представлять собой вопрос-обращение к зрителю задуматься о ценности жизни, любви, уважительном отношении к живому.

Вообщем, ожидалось что-то яркое и жизнерадостное, а получился полукруг салатового солнца с пятью отходящими лучами и ладони, поддерживающие раскрытую книгу с исходящим из нее подсолнухом. Да, и еще нарисовали птичку над оконным проемом у входной двери.

– Нет, ну, однозначно, лучше, чем было. Хоть стены оштукатурили. Правда, почему-то только частично. А что касается, рисунка, так, видимо, на большее денег не хватило, – откликнулся на вопрос житель района Алексей.

С одобрением отнеслись к муралу и сотрудники самой библиотеки. Говорят, что рисунок символический: книга означает просветительство, подсолнух — стремление к самосовершенствованию, а птичка... Насчет птички пока версий нет.

Но ведь главное — не птичка, а то, что донельзя обшарпанный фасад библиотеки наконец-то выровняли и покрасили.

– Люди стали обращать внимание, чаще заходить к нам, – рассказала «Севастопольской газете» заведующая филиалом.

По ее словам, библиотека и без того недостатка в читателях не испытывала, а тут и вовсе пошли. Радуются люди, что хоть что-то в библиотеке сделали.

Мол, еще бы... ремонт в помещениях сделали, окна поменяли, потолки побелили, обои переклеили, с отоплением разобрались.

По словам заведующей, есть надежда, что найдется инвестор, который возьмется, пусть не все, но хоть что-то из перечисленного профинансирует.

Чтобы наконец-то заменить отопление на твердом топливе на ... газовое.

– Рады и этому. Цель достигнута. Положительно, что сделана хотя часть фасада, может, и остальное доделают, – улыбнулась заведующая, обведя взглядом библиотечные комнаты. Не утаила, что сами сотрудники, как могут, стараются, улучшить помещения: то мебель переставят в читальном зале, то книжки на полках пересортируют.

--Книжный фонд в библиотеке пополняется регулярно. Правда, с периодикой пока сложновато, начало года, не определились с финансированием, – рассказала женщина.

Для большей убедительности подвела к книжным стеллажам с последними поступлениями произведений Татьяны Алюшиной, Дарьи Донцовой, Марии Метлицкой, Галины Романовой, Веры Колочковой, Елены Михалковой. Мол, эти книги востребованы, исходя из этого и идет комплектация.

– Нужна здесь библиотека, есть, кому читать! – заверила она.

В ответ на это, остается разве в очередной раз что посожалеть, что ремонт в этом филиале намечен аж на 2030 год.