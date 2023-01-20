Волонтеры готовы плести маскировочные сети до победного салюта

Менее чем за два месяца севастопольские волонтеры сплели почти 150 тысяч квадратных метров маскировочных сетей. Заказов с передовой огромное количество, приходится их выполнять в порядке очередности.

«Новенькие» волонтеры приходят с предложением помощи практически каждый день. Только за последние дни к подразделению по плетению маскировочных сетей волонтерского движения «Защитникам 2022» присоединилось около 500 человек. В помещении на Володарского, 19, которое город предоставил волонтерам, работа кипит, для всех хватает и места и дел, а атмосфера здесь максимально дружелюбная.

«Сначала мы плели белые сети, но зима такая теплая в этом году — снега практически нет. И бойцы наши сети сами красили. Теперь мы спрашиваем какой цвет нужен. Например, для косы красим ткань в песочный цвет или, допустим поступают заказы на грязно-белый цвет или хаки. У нас есть обратная связь — бойцы по цветам корректируют. А сейчас еще появился свой красильный цех, что очень облегчит дело», — рассказала координатор подразделения волонтеров Ольга Коваленко.

В мастерской по плетению сетей ждет отправки собранный заказ для военнослужащего с позывным «Синоптик»: 167 квадратных метров — это девять сетей. Также отправляли волонтеры сети в легендарный батальон «Пятнашка» — одно из старейших подразделений ДНР.

В день успевают сделать около трех-четырех изделий. После того, как сеть готова, ее сворачивают в рулон вместе с ремкомплектом и подарками: тельняшками, иконками, сладостями и письмами от детей. На передовую гуманитарная помощь отправляется по мере возможности, когда придет машина. Иногда получается раз в неделю, иногда — чаще.

Кстати, помещение для мастерской появилось относительно недавно — в начале декабря. А до этого О.Коваленко и еще несколько ее помощниц делали сети у себя дома, но это оказалось крайне неудобно. Потом женщины начали писать во все инстанции и, по их словам, уже когда получилось встретиться с губернатором, вопрос решился буквально за один день.

После этого изготовление сетей приняло совсем другой оборот: теперь это уже настоящее производство. Кто-то стоит на раскройке — режет ткань на полосы и в шутку называют себя представителями «раскроечного цеха». Кто-то натягивает сеть на каркас. Другие — плетут или упаковывают готовые изделия...

Кстати, для разных целей нужны разные размеры сетей: на артиллерию идет сеть 9 на 10 метров, для окопа требуется узкая, а на танк, например, нужно как минимум 6х8.

Основу для сетей — рыболовные сети закупает партия «Единая Россия». А простыни, подарки и краски приносят севастопольцы. Кто-то помогает финансово, пожертвования присылают россияне даже из других регионов страны. Правда, материалы для сетей все равно имеют обыкновение быстро заканчиваться.

На стенах мастерской висят памятки, как правильно плести сеть и какие ошибки встречаются в этом деле. Например, нужно избегать сплошного плетения, нельзя оставлять открытые клетки и чтобы одна лента перехлестывала другую. Впрочем, любой новичок при желании освоит это дело за несколько минут.

«Плести сети не сложно — это ведь не бином Ньютона, не высшая математика. Новичкам показываем, что нужно делать и буквально через несколько минут они начинают полноценно работать. Но, конечно, к вечеру все устают», — объясняет волонтер Татьяна Сырцова.

Плести сети волонтеры готовы до тех пор, «пока не прогремит победный салют». Многие приезжают на плетение издалека: с Северной стороны, Андреевки и Балаклавы. Работающие волонтеры заскакивают в свой обеденный перерыв и в выходные дни. Недавно у подразделения даже появилось две «дочки» — в Угловом и Каче. Помогают школы — №23 и №4.

И возраст у волонтеров совершенно разный — это и молодые мамы с детьми, семейные пары, работающие люди и люди «серебряного возраста». Но они все и всегда занимали активную жизненную позицию. Например, Т.Сырцова работала помощником депутата, участвовала в референдуме и привыкла быть в гуще событий, а бывшая участница проекта «Фитнес-бабушки» Любовь Ахтулова считает, что сейчас любой россиянин не может оставаться в стороне.

Привыкла быть нужной и создатель подразделения О.Коваленко. В молодости она была судовым коком, потом работала завскладом и завстоловой. Ее муж — капитан дальнего плавания всегда поддерживает жену в любых начинаниях.

«Почему я этим занялась? Кого-то захотелось сохранить, кого-то уберечь — ведь наши маскировочные сети могут кому-то спасти жизнь», — говорит О.Коваленко.