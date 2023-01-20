Украинские права обменивают на российские по упрощенной схеме

Вступило в силу постановление правительства РФ, разрешающее обменивать действующие украинские водительские удостоверения по упрощенной схеме. Гражданам новых регионов России при обмене не придется сдавать экзамены и платить госпошлину, сообщили в УМВД России по Севастополю.

В постановлении, в которое внесены изменения, уточнены категории лиц, имеющих право на обмен удостоверений, которые выданы в ДНР, ЛНР, Украины или лицам без гражданства, у которых есть один из этих документов:

— разрешение на временное проживание в РФ;

— вид на жительство в РФ;

— удостоверение беженца;

— свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом или постоянно проживавшим на территории Украины, независимо от даты их въезда на территорию России.

Особый порядок распространен на граждан РФ, приобретших гражданство России в статусе гражданина Украины, и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины — независимо от способа получения ими гражданства РФ.

Также в пресс-службе уточнили, кому не нужно проходить медкомиссию при обмене удостоверений. Это те водители, которые проживали в новых российских регионах на момент их принятия в состав РФ или «ранее проживавшим на указанных территориях и выехавшим с указанных территорий в РФ».

А вот всем остальным гражданам РФ, которые указаны в постановлении, придется получить медицинское заключение и вместе с украинскими правами принести их в любое экзаменационное подразделение ГИБДД.

Согласно новым правилам, документы будут выдавать до 1 января 2026 года.