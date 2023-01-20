Студент собрал дома лазерный станок

«Эта идея пришла ко мне еще на первом курсе. Я увидел на YouTube видео сборки диодного лазерного станка. Сначала решил его повторить, но в процессе моделирования понял, что он достаточно простой. А мне хотелось сделать что-то посложнее. Потому взял более мощный лазер», — поделился А.Коншин с пресс-службой вуза.

Станок уже работает и готов к использованию. Он может гравировать и резать кожу, пластик, стекло и фанеру. Максимальная площадь рабочей поверхности составляет два метра на метр.

Внутри лазерной трубки станка находится углекислый газ. Она испускает инфракрасный лазерный луч и системой зеркал направляет его на материал. По всему периметру станка двигается лазерная головка, в которой находится линза — она фокусирует луч. Так происходит резка. Процесс занимает 20-25 минут.

Изобретательское мышление и любовь к деталям у А.Коншина сформировались еще в детстве: в раннем возрасте вместо игрушек он решал головоломки и собирал конструктор. Но для реализации масштабного проекта понадобилось два года и 130 тысяч рублей. Все детали студент покупал или создавал сам — печатал из пластика на 3D-принтере.

Молодой человек уже запустил на станке производство сувенирной продукции: изготавливает на заказ светильники с индивидуальной гравировкой.

А.Коншин учится в Физико-техническом институте, а также работает ведущим инженером в лаборатории цифрового творчества «ФабЛаб» КФУ.