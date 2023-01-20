Штрафы и задержания результата не дают

Женщину раз 20 штрафовали за хулиганское поведение, но это не останавливает ее от антиобщественных действий.

Сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Севастополю пресекли хулиганские действия нетрезвой женщины. При задержании выяснилось, что дама не в первый раз своим поведением нарушает спокойствие горожан и нормы морали, сообщили в пресс-службе ведомства.

Поздно ночью из охраняемого объекта, расположенного неподалеку от пл.Нахимова, в подразделение Росгвардии поступил сигнал о хулиганском поведении неизвестной женщины с явными признаками алкогольного опьянения.

Наряд Росгвардии на месте установил, что дама действительно вела себя неподобающим образом и нецензурно бранилась. Кроме того выяснилось, что она неоднократно попадала в поле зрения правоохранителей: 33-летняя женщина около 20 раз привлекалась к административной ответственности за конфликтное поведение, в том числе и по отношению к сотрудникам полиции.

Именно она в начале декабря 2022 года в нетрезвом виде осквернила Мемориал героям — морским пехотинцам на Северной стороне Севастополя.

Для дальнейшего разбирательства хулиганку-рецидивистку экипаж Росгвардии доставил в районный отдел полиции.