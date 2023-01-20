Решилась судьба археологических находок на мысе Хрустальный

В зоне строительства культурного кластера определены археологические объекты, подлежащие консервации. Это пять метров остатков стены «Форт Меншиков»; столько же подпорной стены конца ХХ – начала ХХ вв.; 10 метров торговых рядов; пять метров складского сарая; фундамент храма Св.Иоанна Воина с остатками лестницы и мостовой.

На сайте Севнаследия опубликован акт госэкспертизы по сохранению объекта культурного наследия «Форт Меншиков» с системой внутрикомплексных объектов» в рамках работ по возведению музейного и театрально-образовательного комплексов на мысе Хрустальный.

Форт Меншиков и остатки храма

Как известно, перед началом масштабного строительства на мысе Хрустальный были проведены археологические исследования. По их результатам в 2018 году «Форт «Меншиков» — он же 7-й бастион периода Первой обороны Севастополя, — был поставлен на учет как объект культурного наследия (ОКН).

Некоторые эксперты утверждали, что внутри бастиона находится еще один историко-археологический объект, который в то время не вошел в охраняемую территорию. Речь шла о предполагаемых остатках храма Св. Иоанна Воина. В связи с этим летом 2021 года строительная организация, ведущая работы на мысе Хрустальный, заказала дополнительное обследование.

По результатам разведок на территории бывшего 54-го завода был выявлен внутрикомплексный объект «Храм Иоанна Воина». В проектной документации, которая прошла историко-культурную экспертизу, указаны наиболее сохранившиеся его фрагменты, которые музеефицируют на месте. Это апсида и одна из лестниц храма Иоанна Воина.

«Дополнительными шурфами была уточнена планировка храма Св.Иоанна Воина и принято решение о сохранении частей храма и их включении в экспозицию будущего музейного комплекса», — отмечено в акте.

Для последующей реставрации и музеефикации наиболее сохранных элементов храма (алтарной апсиды и части лестницы) предлагалось выполнить комплекс работ по его консервации и защите от разрушения на месте. Эксперты для этих целей предложили устройство временной эстакады над апсидой храма.

Кроме того на активно застраиваемой территории мыса Хрустальный в ходе археологических исследований также были выявлены объекты Херсонеса, включающие гончарные печи.

«Сохранить их на месте оказалось невозможным из-за расположенности на скалистом склоне берега Артиллерийской бухты. Кроме того, они неизбежно были бы разрушены от постоянной вибрации слоев в ходе работы тяжелой строительной техники. Поэтому было принято решение об их демонтаже и переносе объектов в историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», — уточняется в документе.

Остатки производственных площадок (вымостки, состоящие из слоя фрагментов эллинистических амфор) были сняты полностью в рамках проводимых археологических полевых работ.

Также выявлен ряд внутрикомплексных объектов с сохранившемся культурным слоем и остатками значимых архитектурных сооружений конца XVIII-ХХ вв.: фрагмент стены Артиллерийского форта; подпорная стена с остатками построек севастопольского привоза; складской навес, относящийся предположительно к 1844 году.

Археологический парк на мысе Хрустальный

Акт культурно-исторической экспертизы был проведен в конце 2022 года, но он основывается на результатах археологических исследований, проходивших на застраиваемой территории в течение нескольких лет.

Решение о сохранении и музеефикации на месте остатков храма Иоанна Воина было принято и озвучено летом 2022 года. Утверждалось, что они станут частью благоустроенного парка культурного кластера, так называемым «законсервированным» историческим объектом, вписанным в современную городскую среду.

Примечательно, что в марте 2022 года ГБУ «Парки и скверы» заключило 55-миллионный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству территории парковой зоны на мысе Хрустальный. Работы должны были завершить в октябре прошлого года. Исполнителем работ назначили московское ООО «Союз Проект» — организация входит в состав группы компаний «Горка», занимающейся адаптацией под российские нормативы и проектирование в частности мастер-плана «мыса Хрустального» (архитектурная концепция Architectural bureau Coop Himmelb(l)au Wolf D. Prix & Partner).

«Севастопольская газета» попыталась выяснить готов ли проект и включены ли разработчиками сохраненные апсида и часть парадной лестницы, ведущей к храму Иоанна Воина, в экспозицию будущего парка музейного комплекса. Для этого были написаны информационные запросы в ГБУ «Парки и скверы» и московскую компанию «Союз Проект».

Ждем ответа...