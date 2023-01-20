Проезд по улице Капитанской закрыли до конца 2023 года

Ограничение движения транспорта по улицам Капитанской и Катерной продлили еще на год, до полуночи 31 декабря 2023 года.

Соответствующий приказ издан в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ограничения связаны с выполнением строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция ул. Капитанская в рамках реализации мероприятий по созданию «Парка музейно-мемориального комплекса «Защитникам Севастополя в 1941-42 гг.» на мысе Хрустальном, с набережной и Артиллерийской бухтой в г.Севастополь», а также с целью осуществления технологического присоединения строящихся объектов к системе теплоснабжения.

Оговаривается, что временные ограничения дорожного движения вводятся для всех видов транспортных средств, за исключением оперативных и экстренных служб, а также транспортных средств лиц, проживающих и работающих в зоне действия введенных временных ограничений движения.

Предыдущие временные ограничесния были продлены с 30 сентября до 30 декабря 2022 года. А на информационном щите сроком сдачи объекта обозначен ноябрь 2026 года.