Пониженную ставку налога для упрощенцев хотят сохранить

В 2023 году власти Севастополя пообещали сохранить налоговую ставку для предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), на уровне прошлого года.

Об этом 19 января сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, законопроект уже готов, в начале февраля планируется провести штаб по экономике для принятия коллегиального решения. В него входят депутаты Законодательного собрания, а также представителя деловых ассоциаций города.

— Понимаем, что проблемы с логистикой никуда не ушли в текущем году, бизнес надо поддерживать. Если мы эти меры не поднимем, то скорее всего, наши выпадающие доходы будут еще выше, чем те доходы, которые мы планировали получить, — сказал М.Развожаев. Он также назвал сложившуюся ситуацию объективной и высказал уверенность, что штаб по экономике поддержит его решение.

Глава города также анонсировал и другие меры поддержки бизнеса в наступившем году.

— Мы сохраним пониженную ставку УСН на 2023 год, а дальше будем коллегиально искать возможность дополнительных доходов из других источников, в том числе и за счет работы с федеральным центром, — объяснил М.Развожаев.

Сегодня в Севастополе более 20 тысяч представителей малого и среднего бизнеса ведут свою деятельность по упрощенной системе налогообложения. Пониженная ставка составляет 4% и 10% (при объекте налогообложения «дохода» и «доходы минус расходы», соответственно).

Такая ставка ниже установленной Налоговым кодексом РФ.