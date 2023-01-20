Необходимо возобновить работу градостроительного совета

Севастополь нужно застраивать комплексно. Для этого необходимо активизировать работу градсовета, считает председатель постоянного комитета по градостроительным и земельным вопросам Законодательного собрания Вячеслав Горелов.

По его мнению, прежде, чем рассматривать внешний облик здания, оно должно быть рассмотрено на градостроительном совете. А вот значение Архитектурно-художественного совета сильно преувеличено.

— Когда мы рассматриваем на архитектурно-художественном совете облик здания, лично у меня возникает вопрос — а мы вообще понимаем, как в этом месте в целом будет это здание строиться. На градсовете объект должен быть рассмотрен в комплексе всей территории, с пониманием перспектив ее развития, транспортных связей, насыщенности территории различными организациями, учреждениями и.т.д. Когда идет рассмотрение на архсовете, у нас нет понимания, насколько жизненен тот или иной объект. Нужно активизировать работу градсовета, а на архитектурно-художественный совет выносить те проекты, которые уже согласованы с градсоветом, — убежден депутат.

В качестве примера он напомнил о предложенном недавно к строительству спортивно-оздоровительный комплекс на ул.Вакуленчука, расположенный в непосредственной близости от ЦУМа, а также окрестной жилой застройки.

В целом, здание членам архсовета понравилось, однако в ходе обсуждения возникли вопросы, свидетельствующие, что транспортные и логистические пути на территории плотной застройки толком не продуманы и не проработаны. Равно, как и вопросы озеленения территории.

Да и само здание, по мнению В.Горелова, является откровенным примером уплотнительной застройки, практика которой уже лет 20 как признана несовременной и даже порочной.

И жители не хотят

Перспектива строительства спортивно-оздовительного комплекса на Вакуленчука пришлась не по душе не только В.Горелову. Против точечной застройки выступили и жители района.

Свое возмущение по поводу будущего соседства выразила и Полина Иванова — жительница одного из близрасположенных с местом застройки домов.

«Мы, жители улиц Вакуленчука и Глухова категорически против строительства спортивно-оздоровительного комплекса на маленьком участке земли. Для этого вырубят кипарисы и другие деревья. Место совершенно неподходящее для такого комплекса, ТК и так имеется большой автомобильный поток, в связи с находящимися рядом торговым центром и рынком. Дорога ведёт в школу и детсад, дети будут подвергаться опасности из-за увеличившегося количества машин. Нарушаются наши права по безопасному и свободному передвижению. Парковочными местами будет заблокирована дорога для проезда экстренных служб. Просим отменить решение постройки и облагородить эту зеленую территорию для отдыха и прогулок, — написала в соцсетях П.Иванова.

Жители района сейчас составляют петицию против застройки в Администрацию Президента РФ.

Кстати, во время обсуждения данного проекта на архитектурно-художественном совете, В.Горелов уверенно заявил, что сделает все от него зависящее, чтобы этот проект не был реализован.