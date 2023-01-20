Кинотеатр «Сатурн IMAX» в Ялте национализируют

Внешнее управление будет введено в ялтинском кинотеатре «Сатурн IMAX», который принадлежит бывшему вице-премьеру Украины Арсению Яценюку.

«Кинотеатр планируется национализировать, будет введена временная администрация», — сообщил ТАСС глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Ранее в эфире радио «Спутник в Крыму» В.Константинов уточнил, что кинотеатр принадлежит А.Яценюку.

Депутаты Госсовета Крыма 18 октября 2022 года приняли закон о возможности признания собственностью республики имущества недружественных иностранных государств и их граждан. Изменения затронут земельные участки и другие объекты движимого и недвижимого имущества, которые на 24 февраля принадлежали указанным лицам.