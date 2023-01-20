Датчики глюкозы закупили с запасом

Прокуратура города по обращению местной жительницы провела проверку исполнения законодательства о льготном обеспечении медицинскими изделиями.

Установлено, что сын заявительницы 2009 года рождения страдает сахарным диабетом 1 типа. Ребенку-инвалиду требуются датчики для мониторинга уровня глюкозы в крови FreeStyle Libre из расчета один датчик на 14 дней. На год необходимо 26 датчиков.

Поскольку департамент здравоохранения не своевременно обеспечил мальчика средствами диагностики, прокуратура Балаклавского района направила в суд исковое заявление в интересах ребенка, требуя от медицинских чиновников предоставить необходимые медицинские изделия на весь период лечения. Иск прокурора суд удовлетворил, но даже после этого департамент закупил недостаточное количество датчиков.

В этой связи прокуратура города внесла заместителю губернатора Севастополя представление об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования необходимые медицинские изделия были закуплены даже в большем объеме. Их теперь хватит и данному ребенку, и другим детям-инвалидам, которые также нуждаются в аналогичных средствах диагностики.