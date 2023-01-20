Александр Невский должен ужиться с учеными

Севнаследие получило положительное заключение экспертизы на проведение капитального ремонта сквера им.Александра Невского в поселке Голландия. Эксперты рекомендуют предупредить подрядные организации об уголовной ответственности за повреждение «Памятника подвигу ученых и воинов-черноморцев».

Археологическая разведка была проведена на земельном участке площадью почти в пять гекторов. Заложенные шурфы культурного слоя не выявили. А вот с памятником, который расположен в границе исследований и является объектом культурного наследия регионального значения, необходимо обращаться осторожно.

В экспертизе содержатся детали будущего капитального ремонта. Кроме обустройства тротуаров и высадки деревьев с кустарниками, планируется установить памятник Александру Невскому и колокольню. Забор вокруг планируется сделать кирпичным с кованым ограждением, а лавочки будут лекальной формы, а также «без спинки на пергонах».

Общественное обсуждение проекта благоустройства сквера им.Александра Невского прошло еще в январе 2021 года. Жители просили обустроить в сквере стационарный общественный туалет, огородить обрыв, заменить лежаки на набережной на обычные скамейки.

Инициатива по благоустройству сквера в поселке Голландия и присвоению ему имени Александра Невского принадлежит благочинному Севастопольского округа протоиерею Сергею Халюте. Предложение было озвучено в декабре 2020-го на IX региональных Рождественских образовательных чтениях, посвященных этому православному святому.