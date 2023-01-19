Торговый комплекс в Омеге строят незаконно

Прокуратура Севастополя через суд добивается запрета незаконного строительства, начатого в бухте Омега. У застройщика нет необходимых документов.

Проверку законности стройки сотрудники прокуратуры провели на основании публикаций СМИ и обращений местных депутатов. Информация, что в районе бухты Омега ведутся нелегальные строительные работы без разрешения Севгосстройнадзора, появилась в ноябре 2022 года. На участке экскаваторы рыли котлован.

Прокуратура направила в суд иск о запрете на строительство торгового комплекса, пока застройщик не получит необходимую документацию. При этом сейчас действует постановление о приостановке строительных работ, которое, собственно, заказчик уже нарушил. Также запрещено передавать право застройки земельного участка иным лицам.

«В феврале 2019 года департаментом по имущественным и земельным отношениям с юридическим лицом заключен договор аренды данного земельного участка площадью 800 кв.м, с видом разрешенного использования «для строительства и обслуживания торгового комплекса», сроком на девять лет. В июле того же года права и обязанности по договору переданы арендатором обществу с ограниченной ответственностью «Гостинично-развлекательный комплекс «Омега»», — сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Исполнение определения суда о запрете строительных работ с декабря 2022 года контролируется службой судебных приставов. Кроме того, оштрафовано «физическое лицо, производившее работы в нарушение судебного акта».