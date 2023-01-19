Институт общественных обсуждений превратился в профанацию

Общественные обсуждения или публичные слушания в нынешнем виде председатель постоянного комитета по градостроительным и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов считает профанацией. Об этом он заявил в ходе своей пресс-конференции.

– Рядовой севастополец не обязан, просыпаясь каждое утро, заходить на сайт департамента архитектуры и проверять, не выложен ли там какой-то проект, касающийся земельного участка, правообладателем которого этот человек является, – заявил В.Горелов.

Он также призвал СМИ своевременно извещать людей о проводимых департаментом общественных слушаниях. По его словам, эта тема исключительно важна.

В.Горелов напомнил, что участниками публичных слушаний и публичных обсуждений согласно федеральному закону, который дисциплинированно транслирован в региональный закон, могут стать только правообладатели земельных участков, находящихся в границах проектирования.

Другие горожане таким правом не обладают, а, значит, выдвигаемые ими предложения, в том числе и высказанные против, департамент архитектуры учитывать не учитывает.

При этом депутат не отрицает, что изначально задумка проведения публичных слушаний в таком формате была хорошей.

Ведь прежде, когда проводились публичные слушания, застройщик пригонял в зал своих людей, которые за час до начала занимали весь зал, фактически преграждая доступ в зал подлинным участникам обсуждения.

– Когда приходили те, кто хотели бы высказаться против проекта, их просто не пускали из-за отсутствия мест, – разводит руками депутат.

Именно по этой причине сделали так, чтобы в слушаниях участвовали только те, кого это касается.

– Хотя, по сути, это неправильно. Мы знаем стройки, которые касаются всех жителей города, но они не имеют права высказаться, – продолжил он.