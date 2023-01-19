Для Союзпечати нашли еще 5 миллионов рублей

На заседании правительства города 18 января для ГУП «Агентство Союзпечать» выделили очередную субсидию. Пять миллионов рублей пойдут на погашение задолженности по зарплате, налогам, коммунальным платежам, а также долгов по исполнительным листам, накопившихся у этого госпредприятия.

— Просим в продолжение поддержки государственного унитарного предприятия «Агентство Союзпечать» выделить из резервного фонда правительства Севастополя пять миллионов рублей на погашение задолженности по оплате труда, налоговым платежам и кредиторской задолженности, которая сложилась с 2016 года, — представила проект постановления начальник управления информационной политики Ирина Юхина.

По ее информации, предыдущая субсидия была выделена в конце 2022 года, 30 декабря через казначейство эти средства отправлены судебным приставам для погашения задолженности по исполнительным листам.

— Сегодня связывались с судебными приставами, они эти деньги видят, и в ближайшее время они будут направлены получателям. Данные средства также нужны для стабилизации деятельности предприятия, — объяснила И.Юхина.

Губернатор Михаил Развожаев отреагировал на это поручением закрыть все задолженности, чтобы предприятие дальше при определенной оптимизации продолжило работу с чистого листа.

С мая 2022 года это уже третья субсидия. В сумме ГУПу на погашение долгов выделили почти 18 млн рублей!

Напомним, в декабре 2021 года, отвечая на вопрос «Севастопольской газеты», М.Развожаев пообещал, что задолженность городским печатным изданиям, накопленную ГУП «Агентство «Союзпечать», обязательно в 2022 году вернут.

Но механизм выплат через Службу судебных приставов к началу 2023 года оказался непредсказуемо сложен из-за переподчинения севастопольского управления крымскому. Программное обеспечение и телефоны подразделений этой федеральной службы пока отказываются работать. И, как объяснили в приемной УФССП России по Республике Крым и Севастополю, ничего с этим судебные приставы поделать не могут уже какую неделю...