Балаклавский дворец культуры отреставрируют до конца 2023 года

Контракт на 202 млн рублей подписан между Единой дирекцией капитального строительства Севастополя и московским ООО «Теплостройсервис».

Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия Балаклавский дворец культуры на ул.Калича (здание бывшего клуба ЭПРОН) должны быть завершены не позднее 20 декабря 2023 года.

Техническим заданием предусмотрены реставрация, консервация и воссоздание оснований, фундаментов, кладок, архитектурно-лепного декора, ограждающих, а также металлических и деревянных конструкций, обновление декоративно-художественной покраски, штукатурки, отделки.

Кроме того будут проведены все необходимые демонтажные, общестроительные работы, замена инженерных коммуникаций: отопление, вентиляция, кондиционирование, водопровод, канализация, пожарный водопровод.

Реконструкция проводится за счет московских денег, выделенных на проведение ремонта объектов социальной инфраструктуры, а также учреждений культуры Севастополя.

ООО «Теплостройсервис» — проверенный городской подрядчик. Его специалисты достроили школу и детский сад в Казачьей бухте, детсад и школу-коллегиум на проспекте Античном, капитально отремонтировали студию СТВ на набережной Адмирала Клокачева, стадион «Горняк» и другие общеобразовательные учреждения. В конце прошлого года компания получила контракт на 226 млн рублей на строительство ветеринарной лечебницы (инфекционно-диагностической лаборатории) на Фиолентовском шоссе.

Справка

Здание бывшего клуба ЭПРОНа — Экспедиции подводных работ особого назначени — построено в 1932 году по проекту архитектора Владимира Карловича Ретлинга на месте бывшей дачи светлейшего князя Константина — двоюродного брата царя Николая II. В 1955 году клуб переименовали в Дом офицеров флота. Сейчас это Балаклавский дворец культуры.

Здание построено в стиле классицизма, подчинено строгой симметрии всех элементов конструкций – колонн, портиков, балконов, оконных и дверных проемов. Фасад украшает лоджия, которую формируют шесть колонн тосканского ордена (круглые, с пилястрами). Главный вход благоустроен подпорными стенами, площадками, лестничными маршами с балюстрадами. При возведении здания применялись местные строительные материалы. Прилегающий парк разделен на террасы, соединенные лестничными пролетами с тумбами, благоустроен клумбами, на верхней террасе бассейн с фонтаном. На средней террасе обустроена летняя площадка.