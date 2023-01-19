Абстракционисты, с вещами на выход!

В культурной среде Севастополя новый конфликт. Только-только город разобрался, почему патриоты стихи в театре не читают , так теперь художникам не разрешают выставлять свои полотна...

«Севастопольская газета» разбиралась, кто и почему «отменил» в городе абстракционизм.

Севастопольские абстракционисты больше не будут выставляться в арт-отеле «Украина». Об этом, со ссылкой на академика Академии абстрактной живописи Владимира Бойченко сообщил на своей страничке Вконтакте художественный руководитель театра «Прихо-дель-Арт» Андрей Маслов.

– Володя Бойченко сообщил по телефону, что по ... субъективным причинам в арт-отеле «Украина» их выставок больше не будет!!! Следующий шаг — «бульдозерные выставки»??! Кто-то может вразумительно объяснить? — обозначит свое недоумение А.Маслов.

«Севастопольская газета» попыталась найти объяснение случившемуся, обратившись к тем, кто мог быть так или иначе причастен к ситуации.

Давайте жить дружно

Сам А.Маслов пояснил ситуацию творческой конкуренцией среди севастопольских художников, что, по его мнению, изначально неправильно.

– По моей информации, в художественной среде сейчас произошел какой-то раскол, одна часть попросила вторую найти другой выставочный зал. Но, насколько я знаю, со стороны администрации никаких претензий не было, – выдвинул свою версию А.Маслов, добавив, что он сам является поклонником академии абстракционизма в том составе, в котором его создавал В.Бойченко.

По его мнению, это плохо, поскольку представителям абстрактной живописи выставляться в Севастополе негде.

Не треба цих Пiкасiв

Версия самого В.Бойченко заключается в возникшем конфликте интересов между севастопольскими абстракционистами и Геннадием Якшиным, который прежде занимался абстрактной живописью, но перешел в своем творчестве к постмодернизму. Теперь, мол, выставочное пространство на втором этаже «Украины» перешло к постмодернисту Н.Якшину, который сумел заполучить его для себя. В результате этого самому В.Бойченко и объявили о закрытии проекте коллективных выставок.

При этом он вспомнил фразу возглавлявшего в украинские времена некого председателя Севастопольского Союза художников: «Нам не треба цих Пiкасiв».

Сложившуюся ситуацию он называет игрой постмодернизма, что побуждает его к поиску новых площадок.

— Я работаю в музее Крошицкого, и у нас в этом году у нас должен пройти юбилейная десятая биеннале классического абстракционизма. И вообще, как можно закрыть абстракционизм? В свое время это пытались сделать коммунисты, потом капиталисты... , — удивляется В.Бойченко.

По его информации, сейчас Академия абстракционизма объединяет 20 художников из Севастополя, Симферополя, Джанкоя и Москвы. В основном это люди в возрасте.

— Мы русские авангардисты второй волны — после Малевича и Кандинского. Мы и молодежь привлекаем. Правда, художник до 60 лет считается молодежью, поскольку мастерство приходит только с возрастом, нужно работать, работать и работать, — продолжил В.Бойченко.

Смешные выставки

Так, в свою очередь, охарактеризовал проходившего до недавнего времени выставки абстрактной живописи севастопольский художник Игорь Шипилин.

По его мнению, их уровень довольно низкий и, за исключением самого Владимира Бойченко, едва ли может быть отнесен к профессиональному искусству.

— Это мое мнение, у владелицы арт-отеля оно может быть другим, — сказал И.Шипилин.

Надо соблюдать правила

— Ко мне никто не обращался! — с этого начала разговор владелица арт-отеля Светлана Антоненко.

Впрочем, потом она пояснила, что открытие последней выставки завершилось, мягко говоря, нарушением правил отеля.

— Такие случаи были не раз, что понятно — люди они творческие, — рассказала С.Антоненко, заметив, что на протяжении многих лет безоплатно разрешала устраивать абстракционистам в отеле выставки, но теперь пришла к выводу, что такие отношения пора упорядочить. К тому же, по ее информации, никаких обязательств у отеля перед художниками не было и нет.

— Выставлять картины — милости просим! Надо написать заявку на проведение выставки на мое имя, с указанием сроков проведения. Мы все обсудим! Готовы это делать на условиях аренды или в качестве благотворительности, что мы уже делаем для всех городских художников. Никаких препятствий для творчества! Пусть приходят, но придется соблюдать установленные правила, — заключила С.Антоненко.