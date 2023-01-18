Теневые банкиры предстанут перед судом

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело по обвинению участников организованной группы в незаконной банковской деятельности. За два года теневые банкиры обналичили почти два миллиарда рублей.

Преступную группу для проведения подпольных финансовых операций организовал 45-летний местный житель в 2016 году. Он открыл нелегальный расчетно-кассовый центр. В дело мужчина привлек еще девять человек, в том числе двух родственников. С января 2016 года по октябрь 2018 года злоумышленники зарегистрировали восемь подставных фирм и открыли в Севастополе офисы, сообщили в городской прокуратуре.

При помощи этих фирм, «занимавшихся» строительством, перевозками, торговлей оборудованием и стройматериалами, юридическим лицам из Севастополя, Москвы и Крыма предлагалось обналичивать денежные средства за оплату несуществующих товаров и услуг.

Все платежи обналичивались через оформленные на членов преступной группы и легально действующие фирмы, занимавшиеся продажей табачных изделий и продуктов. Комиссия за обналичивание составляла 11% от суммы платежа. Таким образом, они "заработали" 220 млн рублей. Услугами воспользовались более 500 клиентов из разных регионов страны.

На данный момент в суд направлено уголовное дело в отношении шести местных жителей 1958, 1965, 1977, 1982, 1990 г.р. Они обвиняются по статье «Незаконная банковская деятельность организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере».

В мае 2022 года суд вынес приговор в отношении одного из соучастников, заключившего с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, со штрафом в размере 400 тысяч рублей. Еще один член ОПГ находится в федеральном розыске.