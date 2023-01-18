Студентам колледжей увеличат стипендию на 17%

Стипендии для обучающихся по системе среднего профессионального образования (СПО) в 2023 году проиндексируют на 17%. Решение принято 18 января на заседании правительства.

Речь идет об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда для за счет бюджета Севастополя.

– Мы индексируем ранее установленные суммы, и с 1 февраля они вступают в силу. Индексация составит 17%, – представил проект документа и.о.директора департамента образования Максим Кривонос.

По его словам, уже есть соответствующая дорожная карта и механизм реализации: индекс доводится департаментом экономического развития и в дальнейшем применяется для дальнейшего расчета суммы по стипендиям.