Спасатели проследят за купанием в море в Крещенскую ночь

В Севастополе решено расширить список мест, где в Крещенский сочельник можно искупаться в море под присмотром специалистов МЧС.

Главное управление МЧС России по Севастополю сообщило, что для удобства верующих помимо причала №286 в бухте Казачьей спасатели с шести вечера среды 18 января будут дежурить и на пляже «Хрустальный», и на набережной гарнизонного пляжа в Каче.

В других установленных местах для крещенских купаний (пляжи «Омега» и «Городской», берег микрорайона Радиогорка и Карантинной бухты в Херсонесе) верующие смогут совершить традиционный обряд утром 19 числа после божественной литургии и крестного хода.

Общее число мест для крещенских купаний в Севастополе семь. В каждом спасатели, медицинские бригады, волонтеры будут готовы оказать помощь людям.