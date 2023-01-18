Севастопольский кондуктор стала лотерейным миллионером

Елена Гордова купила два билета государственной «Жилищной лотереи», один из которых оказался выигрышным.

Женщина рассказала, что выбирала билеты из пачки наугад.

— Результаты проверяла на сайте «Столото», начала снизу вверх и дошла аж до пятого тура. Напротив числа 80 был написан «1 миллион рублей». Никогда такого не было! Я подумала, что это тысяча, но нулей было слишком много. Когда продавец в точке «Столото» подтвердила сумму выигрыша, я обрадовалась! — улыбается женщина.

Все эти дни Е.Гордова думала, как распорядиться выигранными деньгами. Она разделит выигрыш на три части: погасит кредит, который брала на ремонт квартиры, поможет погасить автокредит дочери, а часть — подарит сыну.

Е.Гордова работает кондуктором общественного транспорта и любит путешествовать на автомобиле, сообщали в пресс-службе лотереи «Столото».

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России.

Фото публикуется с разрешения победительницы.