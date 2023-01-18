Сбербанк заходит в Крым

Офисы банка в городах полуострова обещают открыть в первом полугодии 2023 года, а банкоматы уже установлены, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым. Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове. Постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии», — рассказали ТАСС в пресс-службе банка.

Приход Сбербанка в Крым позитивно отразится на развитии экономики и социальной сферы республики, также улучшится инвестиционный климат, считает глава Крыма Сергей Аксенов.

Сейчас подбирается место для офиса банка, сообщил в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Не секрет, что раньше, для того, чтобы оформить ту же банковскую карточку приходилось ехать в ближайший офис, который находится в Тамани — первом населенном пункте за Крымским мостом», — написал губернатор в соцсетях, не уточняя, что севастопольцы ездили на «материк» за карточками международных платежных систем, которые теперь из-за санкций таковыми у Сбербанка не являются.

ВТБ работает через РНКБ

ВТБ по-прежнему сохраняет планы по работе на территории Крымского полуострова через РНКБ, который войдет в группу ВТБ в этом году.

«ВТБ намерен осуществлять свою деятельность в Крыму с опорой на крупнейший банк региона — РНКБ. Планируем, что РНКБ войдет в состав группы уже в этом году», — сообщили в пресс-службе банка.