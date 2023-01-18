Присвойте имя любимого учителя хотя бы скверу!

Жители Балаклавы просят, чтобы новый сквер, который сейчас разбивают в Кадыковке на улице Новикова, назвали именем учителя рисования Анатолия Терентьева.

Инициативу общественников поддержали руководители района. Теперь ответ должен дать департамент архитектуры и градостроительства.

«В ближайшее время мы сделаем новый запрос в департамент. До нового года мы этот процесс притормозили. Я думаю, что все получится», — рассказал глава муниципалитета Евгений Бабошкин.

Изначально увековечить имя народного учителя предложил «Клуб любителей истории и литературы Балаклавы». Инициативная группа из 157 человек хотела назвать его именем улицу: «Просим вашей помощи в решении вопроса о присвоении новой улице имени Анатолия Семеновича Терентьева, народного учителя, художника, краеведа, ветерана Великой Отечественной Войны, создателя музея «Часовые Родины» в школе №30, обладателя почетного знака «За заслуги перед Балаклавой», — было написано в обращении.

Из администрации Балаклавы им ответили, что обращение было переправлено в департамент архитектуры и градостроительства, но согласно постановлению правительства Севастополя, присвоение наименования объектам в целях увековечивания памяти производится не ранее чем через 10 лет после смерти человека.

А.Терентьев умер в 2015 году, так что с наименованием улицы пока не получится. А вот идею о присвоении имени скверу муниципальные чиновники решили поддержать.

«Внутригородское муниципальное образование поддерживает идею общественности и «Клуба любителей истории и литературы Балаклавы», а именно, после завершения ремонтных работ сквера, расположенного по улице Новикова, рядом с которым проживал Терентьев А.С., — присвоить название «Сквер имени Терентьева А.С.», — говорится в ответе заместителя председателя Совета ВМО Балаклавский МО Людмилы Борденюк.

Талантливый акварелист и учитель

В балаклавской школе №30, где А.Терентьев более 50 лет преподавал рисование и черчение, в честь учителя в 2016 годы была установлена мемориальная доска. Он воспитал сотни учеников. Среди них директор Севастопольской художественной школы Александр Бурцев, Почетный гражданин города космонавт Антон Шкаплеров, полярник Владимир Алексеев, общественник Андрей Соболев.

А.Терентьев в совершенстве владел теорией и методикой преподавания изобразительного искусства и черчения, много лет вел изостудию для учащихся школ Балаклавы. Он разработал экспериментальную программу для 1-11-х классов по ИЗО и для 7-9-х классов по черчению. Часто выступал, делясь своим опытом, в Киеве, Харькове и Симферополе.

Также А.Терентьев запомнился и как талантливый акварелист. Его работы есть в музеях и частных коллекциях многих стран мира.