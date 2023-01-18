Новую Школу искусств в Новом Херсонесе пока не обживают

В фонде «Моя история» сообщили о завершении работ на объекте «Детский художественно-эстетический центр» в Новом Херсонесе, однако о заселении в новое здание пока речи не идет.

Нужно оформить и передать

Как сообщила «Севастопольской газете» назначенный директор учреждения Мария Костевич, вопрос заселения должен быть решен учредителями – правительством Севастополя, а точнее, департаментом культуры.

М.Костевич предполагает, что вопрос решится в течение первого квартала 2023 года.

— На сегодня, уже зарегистрировано юридическое лицо, однако официально здание нам не передано. Там сейчас еще продолжаются пуско-наладочные работы, — пояснила директор центра.

По ее словам, набор штата сотрудников официально также не ведется. Однако неофициально на имя директора уже поступили резюме потенциальных сотрудников, по результатам чего даже проведены беседы.

— Восемнадцать педагогов у нас сейчас «на старте», но на официальное формирование штата необходимо получить решение департамента финансов, —сказала М.Костевич.

Количество педагогов со временем увеличится, что будет связано с ростом числа учащихся, переходом их в последующие классы и набором первоклассников.

Всего в «Детском художественно-эстетическом центре» будут открыты пять направлений предпрофессиональной подготовки: дизайн, архитектура, живопись, театральное творчество, хореография. Курс обучения длится пять лет, с последующей выдачей свидетельства, которое дает возможность продолжить профессиональное обучение по выбранному направлению. Особо талантливым детям будут предлагать продолжить обучение шестой год.

Подробные условия приема обещают опубликовать после официальной передачи центра городу. Пока же известно, что возраст поступающих — 10-12 лет.

Будут деньги — будет работа

Напомним, что севастопольской художественной школе было обещано предоставить в Школе искусств десяток помещений, пока не построено ее новое здание. Директор школы Александр Бурцев рассказал о своих впечатлениях от посещения построенного центра. По его словам, в классах даже установлена мебель.

— Надо набирать штаты, а финансовый год только начался. Будут деньги — начнется работа, не будет денег — работа не начнется, — прокомментировал А.Бурцев.

Увиденное в художественно-эстетическом центре ему в целом понравилось, правда, с оговоркой, что «глупостей наделано много». Речь идет о мелочах в дизайне и закупке мебели, за что, к сожалению, взялись неспециалисты.

По словам А.Бурцева, что-то из этого исправимо, что-то нет. Решать эти вопросы предстоит руководству школы.