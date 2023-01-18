Надо посетить: оборудованные пещеры Крыма

В 2022 году ученые-спелеологи обнаружили в Крыму 42 пещеры, и теперь общее количество известных пещер на полуострове превысило две тысячи. Но в списке самых любимых туристами по-прежнему остаются Мраморная, Мамонтовая, Скельская, Эмине-Баир-Коба и Красная.

Мраморная пещера

Пожалуй, эта пещера — самая известная в Крыму и не только. По оценкам спелеологов, она входит в пятерку красивейших пещер планеты и является одной из самых посещаемых пещер Европы. В 1992 году она была включена в Международную ассоциацию оборудованных пещер мира.

Мраморная пещера расположена на нижнем плато горного массива Чатыр-Даг, в 17 километрах от Симферополя в слое верхнеюрских мраморовидных известняков. Ее глубина 63 м, длина — 2050 м. Оборудованные ходы для экскурсионных маршрутов составляют более километра.

Это карстовая пещера — создана она путем размыва известняковых пород водой. Открыли Мраморную в 1987 году и уже через два года там начали проводить первые экскурсии. Спелеологи придумали названия для пещерных залов: Люстровый, Дворцовый и Зал Надежды, Галерея сказок. Главные их украшения — многочисленные фигуры, основанные водой и минералами. Хорошо организованная подсветка усиливает впечатление. Есть еще и Обвальный зал, где с 2018 года стали проводиться концерты. Например, периодически там выступает камерный оркестр Крымской государственной филармонии. Отсутствие прямых углов и объем пещеры, где постоянная температура всего восемь-девять градусов тепла, а влажность составляет от 60 до 100 процентов в карстовых полостях, делают этот зал по акустическим способностям уникальным, не имеющим равных в мире.

Пещера работает без перерыва и выходных круглый год с 9 до 18 часов. Цена по всем маршрутам составляет 900 рублей. Кстати, в пещере можно даже снять номер и встретить здесь, например, Новый год.

Эмине-Баир-Хосар

Неподалеку от Мраморной расположилась вторая по красоте пещера — Эмине-Баир-Хосар или Мамонтовая. Это сложное переплетение всевозможных подземных ходов и залов разной величины и высоты. В формировании пещеры принимала участие водная стихия. Вода веками вымывала различные полости. Водопады стекали по стенам и образовали каскады, скульптуры, кристаллы. Здесь и сейчас сохранилось несколько подземных озер с чистейшей водой.

Один из залов Эмине-Баир-Хосар причисляют к главным арагонитовым пещерам мира из-за большого количества минерала арагонита — одного из разновидностей кальцита.

Для посещения пещеру открыли в 1994 году. Для входа был проложен искусственный горизонтальный тоннель, а внутренние залы оборудованы электричеством, смотровыми площадками с ограждениями, лестницами и ступенями, поручнями.

В Главном зале можно увидеть злополучный колодец, покрытый изумрудными мхами. Злополучный — потому что именно в него когда-то в древности упало, не заметив подвоха, множество животных. Именно поэтому спелеологи обнаружили в пещере скелеты бизонов и сайгаков. Посетители смогут посмотреть также на скелет мамонтенка Николая, названного так в честь спелеолога. В свою очередь, скелет мамонта дал второе название этой пещере — Мамонтовая.

Необычен и зал им.Дублянского (его назвали так в честь ученого). На этом месте в два яруса располагались озера, когда верхний ярус рухнул, озера стали единым целым.

Красные пещеры или Кизил-Коба

Это самая протяженная система пещер в Крыму. Находится она в трех километрах от села Перевальное Симферопольского района.

Разноэтажные пещеры, соединенные между собой отдельными ходами, колодцами и сифонами, образовались на высоте примерно 600 м над уровнем моря в результате карстовых процессов в известняках.

Первое письменное упоминание о Кизил-кобинских пещерах встречается в книге «Досуги крымского судьи, или Второе путешествие в Тавриду» Павла Сумарокова, изданной в 1803 году. Непосредственно археологическое обследование Кизил-кобинского урочища началось в 1879 году и связано с именем знаменитого русского философа, писателя, зоолога, археолога Константина Мережковского, который в одиночку обследовал 34 крымские пещеры.

На разных этажах Красных пещер были обнаружены кости древних животных. Наиболее древние из них были на пятом этаже. Это пещерные медведи, древние волки, зайцы, хомяки-клушицы и альпийские галки. А перед входом в пещерный комплекс в культурных слоях 7-6 веков до н.э. были собраны кости домашних быков, свиней, коз, кошек. Кстати, в первой половине 20 века в Красных пещерах ещё обитали колонии летучих мышей.

Краснопещерный комплекс состоит из трех основных пещер. Харанлых-Коба (Темная) — нижняя трехэтажная. По ее первому этажу протекает подземная река Кизилкобинка, которая, вытекая из пещеры, образует водопад Су-Учкан.

На первом этаже пещеры находится один из самых больших сталактитов в Европе возрастом около восьми тысяч лет.

Пещера Скельская

Раньше ее еще называли Учительской, так как в 1904 году ее открыл учитель из села Скеля (Родниковое) Федор Кириллов. Расположена она на южном склоне отрога Ай-Петринского массива, отделяющего Скельскую котловину от Байдарской. Пещеру признали памятником природы еще в 1947 году, но для посещения открыли только в 2003-м.

Скельская пещера образована вследствие тектонического разлома и имеет общую протяженность 670 метров. Высота залов достигает 25 метров.

Главной достопримечательностью Скельской пещеры считаются кальцитовые натечные образования, которые напоминают запечатленных в камнях животных и даже некоторые достопримечательности Крыма — например, Ласточкино гнездо.

Пещера также необычна своим внутренним расположением. Тогда как другие подземелья предполагают погружение вглубь, маршрут этой пещеры направлен вверх.

Пещера Эмине-Баир-Коба (Трехглазка)

Эта крупная пещера комбинированного типа находится на нижнем плато Чатыр-Дага Главной гряды Крымских гор. Пещера находится в 2,3 км от поселка Мраморное.

Она считается царством вечного льда, потому что там сохраняется постоянная температура около 0°С — снег не тает даже в сильный южный зной. Прямо посередине Трехглазки расположен огромный сугроб, имеющий форму конуса. Кстати, пол в пещере тоже покрыт вечными льдами, а также щебнем и глыбами. Эту пещеру еще в древние времена использовали в качестве холодильника для хранения своей добычи. Кстати, граф Воронцов также использовал лед из пещеры для охлаждения вин и напитков.

Протяженность пещеры 950 метров при глубине в 150 метров. В ней проложено два маршрута: экскурсионный, длиной 70 метров; спелеологический, протяженностью 150 метров. Все пещеры Чатыр-Дага работают без выходных, а стоимость экскурсий составляет 900 рублей.

Новые пещеры, открытые в 2022 году

Самая глубокая из новых пещер, обнаруженных в 2022 году, — около 90 метров, самая протяженная — около 300 метров, рассказал замдиректора по науке структурного подразделения КФУ им.Вернадского НСПК «Пещера Таврида» Геннадий Самохин.

Например, были найдены пещера с подземной рекой, которая является истоком реки Аян, пещера в глине и вертикальная пещера-колодец глубиной 90 метров. Также была обнаружена пещера Белоснежка длиной 70 метров. Стены у нее покрыты так называемым «лунным молоком». Живущие в пещере микроорганизмы перерабатывают камень, образуя белую суспензию.

Также, по словам Г.Самохина, на мысе Айя была найдена подводная пещера, где источник пресной воды выходит ниже уровня моря. В ней на границе пресной и морской воды живут уникальные микроорганизмы.