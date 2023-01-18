На некоторые поезда в Крым билеты временно не продаются

Начинается ремонт железнодорожной части Крымского моста. В связи с этим временно закрыты продажи билетов на некоторые поезда «Таврия» в марте, апреле и мае.

«Это связано с ремонтом железнодорожной инфраструктуры. Как только расписание поездов будет откорректировано, мы откроем продажу», — сообщила пресс-служба железнодорожного перевозчика — «Гранд Сервис Экспресс».

На железнодорожной части Крымского моста после теракта нужно заменить два пролета.

На сайте «Гранд Сервис Экспресс» выложена полная информация, на какие поезда и в какие сроки закрыта продажа билетов:

— №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь отправлением из Петербурга с 5 по 27 апреля;

— №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением из Севастополя с 3 по 25 апреля;

— №75/76 Омск – Симферополь отправлением из Омска с 12 марта по 21 мая;

— №75/76 Симферополь – Омск отправлением из Симферополя с 9 марта по 18 мая;

— №141/142 Пермь – Симферополь отправлением из Перми с 10 марта по 23 мая;

— №141/142 Симферополь – Пермь отправлением из Симферополя с 7 марта по 20 мая;

— №165/166 Москва – Симферополь отправлением из Москвы с 13 марта по 25 мая;

— №169/170 Санкт-Петербург – Симферополь отправлением из Петербурга с 4 по 26 апреля;

— №169/170 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением из Симферополя с 3 по 25 апреля.

Авиасообщения с Крымом нет с февраля 2022 года.