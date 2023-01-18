Интерьеры новой Школы искусств продуманы до мелочей

О работе над интерьерами Детского художественно-эстетического центра в Новом Херсонесе рассказали в Военно-строительной компании Минобороны РФ, которая ведет его строительство.

Создавая проект, архитекторы вдохновлялись традициями дворцового строительства: здесь есть анфилады, колоннады, множество декоративных элементов, а на площади перед центром сделан фонтан.

Детский художественно-эстетический центр — это единое П-образное трехэтажное здание с цоколем и мансардой, условно разбитое на пять блоков. Общая площадь застройки составляет 2 699 кв.м.

«В интерьер вложено много сил и труда. Цифры просто поражают. Покраска стен — 22 тысячи кв.м, мозаика — 6 тысяч кв.м, покрытие пола — 2 тысячи кв.м, лепнина — три тысячи кв.м, выполнена подсветка потолков. Все продумано до мелочей и отвечает всем современным стандартам. Это уникальный проект для Крыма, Севастополя и всей России в целом», — рассказал мастер участка Андрей Прасолов.