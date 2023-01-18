Андрея Палия наградят медалью посмертно

Торжественная церемония пройдет 18 января в Доме офицеров Черноморского флота. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вручит медаль вдове А.Палия.

РГО с 1858 года награждает малыми бронзовыми медалями исследователей, путешественников, а также лиц, внесших существенный вклад в развитие Общества. В частности, этими медалями были удостоены Пржевальский, Грум-Гржимайло, Козлов и другие.

Капитан 1 ранга А.Палий был председателем Морской коллегии севастопольского городского отделения РГО. Под его руководством развивались морские военно-исторические и патриотические проекты: возрожден Георгиевский Андреевский флаг ВМФ России, строится ракетный корвет нового поколения, названный в честь героического брига «Меркурий».