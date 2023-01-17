Вернули Дни здоровья

В рамках Дней здооровья вы сможете получить консультативно-диагностическую и практическую помощь специалистов.

Для жителей Качи и поселков Северной стороны мероприятия проведут 21 января во врачебной амбулатории. Будет работать мобильный центр «Лучевая диагностика» с возможностью прохождения рентгена и маммографии. Время приема — с 8.00 до 15.00.

Во врачебной амбулатории в Терновке ждут селян 24 января с 9.00 до 14.00.

28 января День здоровья отметят во врачебной амбулатории в п.Осипенко с 8.00 до 15.00.

В этот же день жителей Севастополя с 9.00 до 14.00 ждут в поликлиниках Первой городской больницы: №1 (пл.Восставших, 1), №2 (Ерошенко, 11), №3 (Б.Михайлова, 4), №4 (Супруна, 19), №5 (Геннериха, 1) и в амбулатории семейной медицины (Т.Шевченко, 3).

Предварительная запись не требуется.